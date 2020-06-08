В Великобритании чешский премьер-министр А. Бабиш по-прежнему значится как лицо, контролирующее холдинг Agrofert

В официальном открытом коммерческом регистре Великобритании премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по-прежнему значится как лицо, контролирующее холдинг Agrofert, сообщает «Чешское Радио». При этом глава кабинета уже более трех лет заявляет, что не является владельцем компании, и это «его бывшая фирма, с которой у него нет ничего общего».

По данным Великобританиии, Андрей Бабиш может контролировать Agrofert через свои трастовые фонды, на которые в 2017 г. перевел акции холдинга, выполняя требование чешского закона об избежании конфликта интересов.

Антикоррупционная организация Transparency International ранее указывала, что в Словакии Андрей Бабиш по-прежнему зарегистрирован как бенефициар доходов холдинга Agrofert.

«Чешское Радио» сообщает, что в Великобритании Андрей Бабиш фигурирует как непосредственный владелец Agrofert, а как один из пяти владельцев дочерней компании холдинга – фирмы Greenchem (Solutions), входящей в холдинг GreenChem, который Agrofert зарегистрировал в 2009 г. в Нидерландах.

Глава правительства отказался комментировать опубликованную информацию.