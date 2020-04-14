В Велеграде открыли мемориальную доску в память о 70-летии ликвидации монастырей в ЧССР

В религиозном центре Велеград в Моравии состоялось открытие мемориальной доски в память о 70-летии «Акции К» – антирелигиозной операции спецслужб социалистической Чехословакии, которая проходила на всей территории страны, от Кошице до Хеба.

В ночь с 13 на 14 апреля 1950 г. монахи были вывезены из мужских обителей и помещены в тюрьмы лагеря. В сентябре того же года прошла «Акция Ř» по ликвидации женских монастырей. Как напомнил настоятель местного храма Йозеф Чунек, одним из мест операции оказался Велеград, где было схвачено 25 членов ордена иезуитов и 46 послушников.

Двухметровую мемориальную доску, установленную на стене гимназии, создал местный скульптор Отмар Олива. В композицию включен символ иезуитов и сердце, пронзенное колючей проволокой.