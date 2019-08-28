В Варшаве проходит совместное заседание правительств Чехии и Польши

Эва Туречкова
28-08-2019
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В Варшаве в среду состоится совместное заседание чешского и польского правительств. В столицу Польши направились восемь министров во главе с премьером Андреем Бабишом, который отдельно встречается с председателем польского кабинета министров Матеушем Моравицким. На повестке дня, в основном, общеевропейские темы и взаимоотношения Чехии и Польши.

Предполагается подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере военной авиации. Обсуждаться будет также ядерная энергетика и взаимная торговля. Министр по охране окружающей среды Рихард Брабец намерен с польским коллегой Генрихом Ковальчиком более детально разобрать планы по увеличению Польшей добычи угля на шахте Туров, которая расположена недалеко от чешского города Градек-над-Нисоу.

 
 
 
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