В Усти-над-Лабем обнаружена редкая бактерия рода сальмонелла

В г. Усти-над-Лабем была обнаружена редкая сальмонелла Hadar, которая в Чешской Республике обычно не появляется. Информацию о выявлении опасных микроорганизмов предоставила чешскому информагентству ЧТК краевая санитарно-эпидемиологическая служба. Экспертам пока не удалось установить ни источник заразы, ни способ ее переноса. Палочки Hadar более агрессивны, чем другие сальмонеллы, вызывающие в организме человека острую кишечную инфекцию. Микроорганизмы размножаются, не влияя на цвет и вкус продуктов. Симптомы заболевания сальмонеллезом – повышение температуры, диарея, боли в мышцах, тошнота и рвота.