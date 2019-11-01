В Усти-над-Лабе открыли мемориальную доску химику Лилли Хорниг, участвовавшей в создании первой атомной бомбы

В Усти-над-Лабе, на доме, где в 1921 г. родилась Лилли Хорниг, участвовавшая в создании первой атомной бомбы, появилась мемориальная доска. Для изображения ученого была использована детская фотография Хорниг, которая прожила в городе до 1929 г., после чего переехала с родителями в Берлин. В 1933 г. еврейская семья эмигрировала в США, что спасло ее от гибели в годы Холокоста.

Как химик, специалист по плутонию Лилли Хорниг принимала участие в «Проекте Манхэттен», присутствовала на первом в мире испытании атомной бомбы, а также являлась известной феминисткой. Она скончалась в 2017 г. в возрасте 96 лет, оставив воспоминания о своем детстве в чешском городе.