В условиях чрезвычайного положения чешским курортам грозит разорение

Из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, чешским курортам грозит разорение. Союз целебных курортов Чехии обратился к правительству страны и Всеобщей страховой компании с просьбой о помощи. Как указывает председатель Союза Эдуард Блага, санаторно-курортный сектор стал единственным в здравоохранении, который был в результате правительственных мер полностью закрыт и лишился прибыли. В рамках борьбы с эпидемией курортам запрещено принимать новых пациентов.

«Курорты готовы внести свой вклад в ликвидацию экономических последствий эпидемии путем инвестиций ранее полученной прибыли, но наши резервы не бесконечны. Без эффективной и немедленной помощи со стороны государства и компаний медицинского страхования мы не продержимся более полутора месяцев», – подчеркивает председатель Союза.