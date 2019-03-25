В университете Остравы откроется реставрационная мастерская раритетных мотоциклов

Лорета Вашкова
25-03-2019
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В Техническом университете Остравы (VŠB-TUO) откроется мастерская, где будут реставрировать ретро-мотоциклы, прежде всего раритетные экземпляры из обширной коллекции скульптора Мирослава Рыбички. Четыре года назад Рыбичка подарил краю свою коллекцию. Передача раритетов была обусловлена скульптором именно созданием реставрационной мастерской. "В связи с этим в остравском университете планируется и открытие новой специальности", - информировала ЧТК пресс-секретарь VŠB-TUO Петра Галикова.

Администрация края распорядилась в 2015 году разместить эту коллекцию мотоциклов в постоянной экспозиции в Выставочном павильоне Остравы Černá louka («Черный луг»), что обошлось властям в 600000 крон.

 
 
 
 
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