В университете г. Пардубице состоится день открытых дверей

Эва Туречкова
08-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В течение нескольких недель будет в университете г. Пардубице проходить день открытых дверей. Посетители смогут постепенно заглянуть в учебные кабинеты, лаборатории, а также общежития всех семи факультетов.

Доступными для широкой общественности будут также спортивный центр и университетская библиотека. Пройтись по учебным залам можно будет и виртуально, на сайтах http://www.evolupce.cz, www.evolupce.cz, а также в социальных сетях.

Университет предлагает обучение по 137 специальностям. В зимнем семестре в нем проходили обучение 7,5 тысячи студентов.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 