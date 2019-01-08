В университете г. Пардубице состоится день открытых дверей

В течение нескольких недель будет в университете г. Пардубице проходить день открытых дверей. Посетители смогут постепенно заглянуть в учебные кабинеты, лаборатории, а также общежития всех семи факультетов.

Доступными для широкой общественности будут также спортивный центр и университетская библиотека. Пройтись по учебным залам можно будет и виртуально, на сайтах http://www.evolupce.cz, www.evolupce.cz, а также в социальных сетях.

Университет предлагает обучение по 137 специальностям. В зимнем семестре в нем проходили обучение 7,5 тысячи студентов.