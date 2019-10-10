Архив передач

В Улан-Баторе состоялся Чешско-монгольский бизнес-форум

Тимур Кашапов
10-10-2019
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В столице Монголии состоялся очередной Чешско-монгольский бизнес-форум, на котором чешскую сторону представляли председатель Сената Ярослав Кубера, посол Чешской Республики в Монголии Иржи Бродски и вице-президент Чешской торговой палаты Боривой Минарж.

В работе форума приняли участие представители 16 чешских компаний, специализирующихся в горнодобывающей, строительной, технологической отраслях и в сфере инвестиционного консалтинга. По итогам мероприятия был подписан целый ряд документов, в том числе договор о реализации проекта по содействию торгово-экономической деятельности чешских предпринимателей в Монголии.

 
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