Архив передач

В Улан-Баторе построили изо льда Карлов мост и собор св. Вита

Катерина Айзпурвит
16-12-2019
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Как сообщает посол Чехии в Монголии Иржи Бродски, на центральной площади Улан-Батора появились главные пражские достопримечательности – Карлов мост и собор св. Вита, возведенные изо льда. Автором работ выступил монгольский художник Батмунх Церендаш.

Торжественной подсветкой этих ледяных сооружений открылось празднование 70-летия чешско-монгольских дипломатических отношений.

 
 
 
 
 
 
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