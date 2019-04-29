В Турции погиб экс-футболист сборной Чехии

Минувшей ночью в результате ДТП погиб 28-летний футболист сборной Чехии Йозеф Шурал. После очередной игры чемпионата Турции автобус с футболистами «Аланияспора», цвета которого защищал игрок, перевернулся в пяти километрах от Аланьи. В результате ДТП семь футболистов получили травмы, Шурал был доставлен в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Шурал перешел в «Аланьяспор» в межсезонье и успел провести в составе команды 9 матчей, отметившись 1 голом. Ранее хавбек выступал Чехии за «Брно», «Либерец» и пражскую «Спарту».