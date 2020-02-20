В Тршебони начался весенний вылов рыбы

В г. Тршебонь благодаря небывало теплой зиме весенний вылов рыбы начался на несколько недель раньше, чем обычно, подтвердил представитель компании Rybářství Třeboň Йозеф Малеха. Предприятие Blatenská ryba приступит к массовому коммерческому вылову в первых числах марта. Из прудов на юге Чехии весной ежегодно извлекают около 200 тонн рыбы.

Rybářství Třeboň является крупнейшим поставщиком пресноводной рыбы в Европе. Доля компании на чешском рыбном рынке составляет от 15 до 18 процентов. Фирма, которая трудоустраивает около 100 человек, разводит рыбу в 450 прудах общей площадью 8000 га. От 65 до 70 процентов ее продукции идет на экспорт.