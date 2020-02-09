В третьем туре Шведских хоккейных игр россияне уступили чехам

Чешские хоккеисты в воскресенье, 9 февраля, нанесли поражение сборной России после серии буллитов в заключительном матче шведского этапа Евротура. Поединок завершился со счетом 4:3.
В итоге команда M.Ржиги заняла в Стокгольме второе место.
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