Архив передач

В третьем туре Шведских хоккейных игр россияне уступили чехам

Лорета Вашкова
09-02-2020
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Чешские хоккеисты в воскресенье, 9 февраля, нанесли поражение сборной России после серии буллитов в заключительном матче шведского этапа Евротура. Поединок завершился со счетом 4:3.

В итоге команда M.Ржиги заняла в Стокгольме второе место.

 
 
 
 
 
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