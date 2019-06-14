В торговом центре Смихов состоятся антитеррористические учения

В пражском торговом центре Смихов в ночь со вторника на среду состоятся масштабные антитеррористические учения, сообщает пресс-секретарь полиции Томаш Гулан. Часть тренировок будет проходить также в факультетской больнице Мотол. «Чтобы предотвратить возникновение паники, заранее сообщаем, что рядом с остановкой общественного транспорта Anděl в указанное время будет находиться значительное количество статистов, а также команд спасательных служб», - заявил Гулан.

В мероприятии по ликвидации условного теракта будут задействованы кроме полицейских, пожарников и службы спасения также работники мэрии, транспортного ведомства и городской полиции.