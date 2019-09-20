В Техническом университете создали летательный аппарат при помощи 3D-печати

Исследователи пражского Технического университета (VUT) создали беспилотник при помощи 3D-печати. Летательный аппарат VUT 714 FDM полностью распечатан на 3D принтере и состоит из 22 деталей, некоторые из них печатались одновременно. Процесс занял 140 часов и 44 минуты.
Беспилотник весит 1290 граммов и предназначен для фотосъемки земной поверхности. Первые пробные полеты, которые состоялись в аэропорту Брно-Медланки, завершились успешно.
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