В Техническом университете создали летательный аппарат при помощи 3D-печати

Исследователи пражского Технического университета (VUT) создали беспилотник при помощи 3D-печати. Летательный аппарат VUT 714 FDM полностью распечатан на 3D принтере и состоит из 22 деталей, некоторые из них печатались одновременно. Процесс занял 140 часов и 44 минуты.

Беспилотник весит 1290 граммов и предназначен для фотосъемки земной поверхности. Первые пробные полеты, которые состоялись в аэропорту Брно-Медланки, завершились успешно.