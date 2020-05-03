В Тешине чехи и полки провели демонстрацию против закрытия границ

Около 400 жителей городов Чешски Тешин и Цешин вышли на противоположные берега реки Ольше, разделяющей Чехию и Польшу, чтобы выразить свой протест против закрытия границы между странами. Манифестанты, которые уже не в первый раз проводят подобную акцию, заявили, что хотят иметь возможность вновь видеть свои семьи и друзей.

В настоящее время действует режим ограничений при пересечении границы, введенный в рамках мер по борьбе с расширением эпидемии коронавируса. При этом Чехия разрешила своим гражданам выезд за рубеж, однако не позволяет въезжать иностранцам. Польские власти впускают в страну только в отдельных случаях, например на работу. Встреча с семьей, туризм и т. д. под эти исключения не попадают. Работники из соседней страны должны предъявлять подтверждение от работодателя и отрицательный тест на коронавирус.