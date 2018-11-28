В текущем столетии Чехию ожидает старение населения

Согласно прогнозу Чешского статистического управления, в текущем столетии в Чехии будет продолжаться процесс старения населения. Уже в 2060-х гг. каждый третий житель страны будет относиться к старшей возрастной категории, количество людей продуктивного возраста снизится на миллион, до 5,9 млн человек.

Коренное население страны будет постепенно вымирать, однако общее число жителей не сократиться благодаря притоку иностранцев. Ожидается рост продолжительности жизни чехов, которая к концу XXI века составит в среднем почти 88 лет для мужчин и 91 год для женщин. В настоящее время средний возраст чехов составляет 77 лет и чешек – 81 год.