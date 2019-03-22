В течение трех лет в Чехии планируется обновление и устройство 1215 водоемов и прудов

Лорета Вашкова
22-03-2019
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Министерство сельского хозяйства и государственное предприятие Lesy ČR («Леса ЧР») в ближайшие три года планирует поддержать реконструкцию, обновление или устройство в целом 1215 искусственных водоемов и прудов. "Минсельхоз готов выделить на эти цели полмиллиарда крон ежегодно", - сообщил на пресс-конференции по случаю Всемирного дня воды министр сельского хозяйства Мирослав Томан.

Государство планирует инвестировать 80% на обновление прудов из бюджета, оставшиеся средства должны быть изысканы с помощью частных инвесторов. Глава ведомства предполагает, что в рамках дотационных программ удастся построить или обновить порядка 250 прудов в год.

 
 
 
 
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