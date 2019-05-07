В течение рабочего дня чехи посвящают посторонним занятиям 65 минут

Катерина Айзпурвит
07-05-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно исследованию, которое регулярно проводит агентство ТruconneXionто, в 2019 году ежедневно чешские наемные работники посвящают в среднем 65 минут своего рабочего времени посторонним занятиям. Ущерб, который наносится этим работодателю, составляет почти 52 тысячи крон (более 2000 евро) в год. Этот показатель более чем на 3800 крон (более 150 евро) превышает прошлогодний.

К наиболее популярным посторонним занятиям, на которые отвлекаются сотрудники, относится выбор турпутевок, покупки в Интернет-магазинах, общение в соцсетях и просмотр развлекательных видеороликов. За год общая сумма потраченных таким образом минут у офисных работников составляет 43 дня, указывает агентство ТruconneXionто.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31