В течение рабочего дня чехи посвящают посторонним занятиям 65 минут

Согласно исследованию, которое регулярно проводит агентство ТruconneXionто, в 2019 году ежедневно чешские наемные работники посвящают в среднем 65 минут своего рабочего времени посторонним занятиям. Ущерб, который наносится этим работодателю, составляет почти 52 тысячи крон (более 2000 евро) в год. Этот показатель более чем на 3800 крон (более 150 евро) превышает прошлогодний.

К наиболее популярным посторонним занятиям, на которые отвлекаются сотрудники, относится выбор турпутевок, покупки в Интернет-магазинах, общение в соцсетях и просмотр развлекательных видеороликов. За год общая сумма потраченных таким образом минут у офисных работников составляет 43 дня, указывает агентство ТruconneXionто.