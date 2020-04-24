В течение одного дня в Чехии анализы на антитела к коронавирусу сдали 3892 человека

За первый день проведения кампании по определению коллективного иммунитета тест на антитела к коронавирусу сдали 3892 человека. 23 апреля пункты приема открылись в Праге, Брно и Литомержице. 24 апреля тестирование началось в Оломоуце, Уничове и Литовле. В связи с большим наплывом желающих в очередях ввели систему номеров.

Наибольшее число заинтересованных в проведении теста было отмечено в Праге, где основной возрастной группой стали люди от 40 др 59 лет. Для составления картины иммунитета жителей столицы предстоит протестировать около 850 детей в возрасте от 8 до 17 лет, около 900 человек в возрасте от 18 до 39 лет, 700 – в возрасте от 40 до 59-ти и 666 пенсионеров в возрасте до 89 лет.