В Театре на Виноградах состоится концерт по случаю 30-й годовщины событий 1989 г.

«Времена меняются». Так называется концерт по случаю 30-й годовщины ноябрьских событий 1989 года, когда в Чехословакии прошла бархатная революция, и в стране были отстранены от власти коммунисты. Мероприятие состоится в воскресенье вечером во 2-м пражском районе, в Театре на Виноградах. Под аккомпанемент оркестра Golden Big Band Prague выступят сопрано Эва Пиларова, звезда отечественной джазовой сцены Яна Коубкова, преследуемый коммунистами музыкант и певец Ярослав Гутка, а также ряд других представителей современной чешской музыкальной сцены. Кроме джаза прозвучит также, свинг и фолк.