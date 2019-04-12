В табуне диких лошадей в Национальном парке Чехии «Подые» родился первый жеребенок

Первый жеребенок появился на свет в одном из двух табунов диких лошадей, которые уже почти год обитают в Национальном парке «Подые», в Зноемском крае. Всего ожидается, что в течение весны там родится девять жеребят.

В «Подые» было выпущено на пастбища площадью 70 га одиннадцать диких лошадей, полученных из британского заповедника в Эксмуре. Лошади питаются только на пастбищах, не получая никакого дополнительного корма. Возрождение популяции диких лошадей осуществляется в рамках проекта Military LIFE for Nature, цель которого – поддержка и сохранение редких видов растений и животных. В проект включено пять бывших военных зон на территории Чехии.