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В связи с введением запрета на въезд в США из Европы МИД Чехии рекомендует согражданам вернуться на родину

Катерина Айзпурвит
12-03-2020
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Министерство иностранных дел Чехии рекомендует согражданам, находящимся в Соединенных Штатах, взвесить возможность досрочного возвращения на родину. Президент США Дональд Трамп объявил о том, что в связи с распространением коронавируса с полуночи пятницы Соединенные Штаты запрещают въезд на свою территорию из стран Швенгенского договора, куда входит и Чехия.

Запрет не распространяется на граждан США, членов их семей и лиц, постоянно проживающих в Соединенных Штатах. Меры, которые вводятся на 30 дней, не были согласованы с правительствами европейских стран.

МИД Чехии рекомендует гражданам страны обратиться в авиакомпании, в которых они приобретали билеты, поскольку рейсы могут быть отменены уже в ближайшие выходные.

 
 
 
 
 
 
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