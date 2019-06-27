В связи с возвращением России в ПАСЕ МИД Чехии выступил со специальным заявлением

В связи с возвращением полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) МИД Чешской Республики на своем официальном сайте опубликовал следующее заявление: «Министерство иностранных дел расценивает решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) как стремление денного органа продолжать диалог и защищать права человека жителей Российской Федерации и в будущем. Цель подобного решения – способствовать эффективному использованию механизмов защиты прав человека Совета Европы и, прежде всего, Европейского суда по правам человека.

Принятая резолюция ясно призывает Российскую Федерацию немедленно уплатить свой долг Совету Европы, отпустить незаконно удерживаемых украинских моряков, сотрудничать в расследовании и преследовании виновных в уничтожении самолета MH17, прекратить нарушение прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне и провести эффективное расследование убийства Бориса Немцова…

Резолюция ПАСЕ ни в коем случае ничего не меняет в позиции чешского правительства в отношении российской аннексии Крыма. Чешская Республика по-прежнему считает это грубым нарушением международного права, как указал министр иностранных дел Томаш Петршичек на последнем заседании Комитета министров Совета Европы в Хельсинки в мае 2019 года». В ходе голосования во время сессии ПАСЕ в Страсбурге чешская делегация поддержала резолюцию, открывшую возможность для возвращения в ассамблею российской делегации.