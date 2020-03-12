В связи с угрозой эпидемии коронавируса правительство Чехии объявило в стране чрезвычайное положение

В Чехии в связи с угрозой эпидемии коронавируса сроком на 30 дней введено чрезвычайное положение. Решение приняло правительство страны, которое будет осуществлять управление реализацией соответствующих мер.

«Каждый из членов правительства может самостоятельно принимать решение, однако мы пришли к договоренности, что в рамках чрезвычайного положения все решения они будут обсуждать с правительством. Введенные ранее меры в связи с чрезвычайным положением не отменяются», – сообщил премьер-министр Андрей Бабиш на брифинге после экстренного заседания правительства.

Среди мер – закрытие большинства пограничных переходов с Германией и Австрией в ночь с 13 на 14 марта 2020 г. Границу можно будет пересечь только в определенных пунктах. Также запрещается въезд в страну граждан стран, считающихся зонами риска. Это Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Австрия, Германия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Норвегия, Дания, Франция и Швейцария. Исключение делается для обладателей ПМЖ и ВНЖ на срок свыше 90 дней и жителей приграничных районов, работающих в соседней стране. С 14 марта 2020 г. правительство также запрещает выезд в страны, относящиеся к зоне риска.

С 6 часов 13 марта запрещены собрания численностью более 30 человек: вводится запрет на театральные представления и другие культурные, а также спортивные и религиозные мероприятия. Данное требование не распространяется на работу государственных и общественных структур и похороны.

С этого же времени запрещено посещение спортзалов, спа, соляриев, библиотек, галерей, вводится запрет на посещение ресторанов с 20 часов вечера до 6 часов утра. С 6 часов утра 13 марта закрываются заведения общественного питания в торговых центрах площадью свыше 5 000 м2.