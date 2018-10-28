В связи с погодными условиями авиашоу, запланированное в рамках военного парада, может быть сокращено

Из-за пасмурной и дождливой погоды в Праге может быть сокращена или отменена запланированная демонстрация ВВС Чехии и Словакии, сообщил агентству ČTK источник в Генштабе Чешской армии. Пролет 10 авиазвеньев должен был состояться в рамках военного парада, посвященного 100-летию образования независимой Чехословакии. В связи с демонстрацией военных самолетов и вертолетов были введены ограничения в работе пражского аэропорта.

Согласно последней информации, армия не стала полностью отменять авиашоу - в программе остается демонстрационный полет истребителей Gripen и военных вертолетов.

СМИ напоминают, что 10 лет назад, когда в последний раз проводилось подобное авиашоу, планы организаторов также испортила погода. Самолеты пролетели над зрителями, которые слышали лишь шум двигателей и не могли разглядеть самолеты.