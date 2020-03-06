В связи с коронавирусом отменена акция памяти чехословацких евреев, уничтоженных нацистами

В связи с риском распространения коронавируса отменена акция памяти, посвященная ликвидации так называемого еврейского семейного лагеря в Терезине. Мероприятие было запланировано на вечер воскресенья, 8 марта, и должно было проходить в зале отбытия железнодорожного вокзала Бубны и Выстовочном дворце в Праге.

Об отмене программы сообщает объединение «Памятник тишины». Решение объясняется тем, что среди участников – много пожилых людей, которые входят в группу риска заражения коронавирусом. Акция состоится в ближайшее возможное время.

В октябре 1943 г. из семейного лагеря, созданного в крепости Терезин, в Освенцим было перевезено 5000 чешских евреев. В декабре и мае 1944 г. туда было отправлено еще несколько больших транспортов. В ночь на 9 марта 1944 г. нацисты уничтожили в газовых камерах 3792 человека, ранее находившихся в лагере, что стало крупнейшим уничтожением граждан Чехословакии.