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В связи с коронавирусом часть вузов Моравии отменяет приезд китайских студентов

Катерина Айзпурвит
07-02-2020
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В связи с угрозой распространения китайского коронавируса вузы на севере Моравии отменяют приезд на учебу студентов из КНР. Так, на факультет торговли и бизнеса Силезского университета не приедет 38 стажеров из Китая.

Вузы города Либерец остановили обмен студентами с областями Китая, где наблюдаются очаги эпидемии. При этом университет им. Масарика в Брно подобные меры не вводит. В 2019 г. в его стенах училось 736 студентов из КНР.

В Техническом университете Остравы учится около 90 китайцев. Половина из них улетала на родину и теперь не может вернуться. Преподаватели общаются с учащимися по электронной почте.

На 7 февраля от коронавируса в Китае скончалось свыше 600 человек, более 30 000 инфицировано. В Европе зафиксированы лишь единичные случаи заражения.

 
 
 
 
 
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