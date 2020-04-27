В связи с конфликтом по поводу демонтажа памятника Коневу чешские эксперты указывают на угрозы со стороны Москвы

Как сообщает информационное агентство ЧТК, чешские эксперты по безопасности подозревают Россию в усилении вмешательства во внутренние дела Чешской Республики. В связи с этим ряд специалистов, включая бывшего председателя Военного комитета НАТО Петра Павла, призвал МИД Чехии занять более жесткую позицию в отношении Москвы, «включая отзыв посла».

Журнал Respekt сообщил, что три недели назад в чешскую столицу якобы прибыл сотрудник российских спецслужб, который привез с собой яд рицин и был встречен автомобилем российского посольства. Как утверждает Respekt, специалисты по безопасности указали на потенциальный риск, которому, по их мнению, подвергается мэр Праги Зденек Гржиб, снявший доску с именем маршала Конева со Староместской ратуши и поддержавший переименование площади перед посольством РФ в честь Бориса Немцова, староста Праги-6 Ондржей Коларж, инициировавший демонтаж памятника Коневу, и староста района Ржепорые Павел Новотны, планирующий установить мемориальную доску в память о власовцах, поддержавших Пражское восстание.

Кремль охарактеризовал сообщение как «газетную утку». Российское посольство в Праге в связи с этим направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Чехии. На своей странице в Facebook посольство РФ сообщает: «Обратили внимание на появившуюся в чешском издании "Респект" статью, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации… Посольство в этой связи направило ноту в МИД Чехии с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге».

«Очевидно, что наши (чешско-российские – прим. ред.) отношения переживают сложный период, результатом которых является рост резкой риторики со стороны Российской Федерации в отношении Чешской Республики, других партнеров и в международных отношениях в целом», – прокомментировала ситуацию пресс-секретарь МИД Чешской Республики Зузана Штихова. На вопрос Русской службы Radio Prague International, пресс-секретарь заявила, что пока не может подтвердить получение упомянутой ноты из диппредставительства РФ и комментировать сообщения, появившиеся в чешской прессе.