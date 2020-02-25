В связи с эпидемией коронавируса в аэропорту Праги ввели отдельные выходы для рейсов из Италии и Сеула

В связи с эпидемией коронавируса аэропорт Праги ввел отдельные выходы для пассажиров прямых рейсов, прибывающих из городов Италии и столицы Южной Кореи Сеула. На выходе действуют более жесткие, чем в других случаях, санитарно-гигиенические нормы. Там установлены специальные барьеры, а персонал аэропорта отслеживает у прибывающих признаков заболевания.

О введенных мерах аэропорт им. Вацлава Гавела сообщил в своем официальном микроблоге Twitter. По данным руководства столичной воздушной гавани, Прага стала первым городом мира, который ввел подобные меры. Южная Корея и Италия за последние дни стали странами, где происходит быстрое распространение коронавируса Covid-19. Прямые рейсы из Китая были ранее запрещены решением чешского правительства.