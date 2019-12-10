В связи с Днем прав человека МИД Чехии напоминает о 30-летии «бархатной» революции

В День прав человека, который по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно отмечается 10 декабря, МИД Чехии напоминает о юбилее «бархатной» революции, свергнувшей тоталитарный режим в социалистической Чехословакии.

«День прав человека является для Чехии поводом подвести итоги 30 лет свободы. После 1989 года строительство демократического общества, основанного на уважении к правам человека, шло рука об руку с работой чешской дипломатии по поддержке прав человека и демократии во всем мире», – сообщает Министерство иностранных дел в своем официальном микроблоге Twitter.

11 декабря министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек проведет завтрак в память о встрече в 1988 году Франсуа Миттерана с чехословацкими диссидентами, которых президент пригласил на завтрак в посольство Франции в Праге для обсуждения проблем соблюдения прав человека в ЧССР.