В связи с Днем Достоинства и Свободы Украины в Праге проходит ряд мероприятий

Чешские сторонники украинского Евромайдана – массовой акции протеста против политики президента Виктора Януковича и остановки подготовки подписания соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, присоединились к празднованию Дня Достоинства и Свободы Украины, который отмечается 21 ноября.

Инициатором выступает неформальное движение «Пражский Майдан», возникшее в 2014 г. и проводившее на Староместской площади столицы демонстрации в поддержку протестующих граждан в Киеве, а сегодня продолжающее сбор гуманитарной помощи для Украины и украинцев, пострадавших в ходе вооруженного конфликта на востоке страны. В день пятой годовщины киевских событий активисты проводят в Праге встречи и круглые столы, на которых обсуждается роль Евромайдана и событий в Украине в развитии чешского гражданского общества.