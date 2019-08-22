В супермногодневке «Вуэльта» примут участие два чешских велосипедиста

Два чешских спортсмена примут участие в престижной велогонке «Вуэльта», которая стартует 24 августа в испанском Аликанте. В составе команды Quick Step-Floors выступит Зденек Штыбар, Петр Вакоч выйдет на старт в цветах Etixx-Quick Step.
Маршрут «Вуэльты» будет состоять из 21 этапа. Гонка завершится 15 сентября в Мадриде. Главными фаворитами веломногодневки считаются испанец Алехандро Вальверде и колумбиец Найро Кинтана.
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