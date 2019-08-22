В супермногодневке «Вуэльта» примут участие два чешских велосипедиста

Тимур Кашапов
22-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Два чешских спортсмена примут участие в престижной велогонке «Вуэльта», которая стартует 24 августа в испанском Аликанте. В составе команды Quick Step-Floors выступит Зденек Штыбар, Петр Вакоч выйдет на старт в цветах Etixx-Quick Step.

Маршрут «Вуэльты» будет состоять из 21 этапа. Гонка завершится 15 сентября в Мадриде. Главными фаворитами веломногодневки считаются испанец Алехандро Вальверде и колумбиец Найро Кинтана.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30