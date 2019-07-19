В суде Устецкого края начался процесс по делу о торговли людьми в Великобритании

Катерина Айзпурвит
19-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Суд Устецкого края началось рассмотрение дела по обвинению граждан Чехии в торговле людьми на территории Великобритании. Согласно выдвинутому прокурором обвинению, подозреваемые вывозили в период с 2004 по 2016 г. в Соединенное Королевство своих земляков, где принуждали их выполнять различную работу и заниматься проституцией.

Юлиус Риго, один из членов группы, обвиняемый также в изнасиловании, находится под стражей. В торговле людьми обвиняется также его супруга Дарина и их двое предполагаемых сообщника. Риго свою вину отрицает, заявляя, что никого не насиловал и не шантажировал, а проституцией женщины занимались добровольно. В Великобритании Риго сочетался браком с нигерийкой, однако в Чехии женился вторично, и обвиняется в двоеженстве. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 