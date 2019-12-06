В стране стартует новый горнолыжный сезон

Благодаря благоприятным погодным условиям и снежным пушкам в Чехии в пятницу стартовал горнолыжный сезон. Первыми заработали подъемники в Бранной в районе Шумперк и в Карлове недалеко города Брунтал. В выходные дни откроются два горнолыжных курорта в Крконошах – Черна-Гора и Горни-Мала-Упа. На Шумаве можно будет кататься на горных лыжах на Квилде, а в горах Бескиды – в Ски-Била.