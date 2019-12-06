Архив передач

В стране стартует новый горнолыжный сезон

Эва Туречкова
06-12-2019
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Благодаря благоприятным погодным условиям и снежным пушкам в Чехии в пятницу стартовал горнолыжный сезон. Первыми заработали подъемники в Бранной в районе Шумперк и в Карлове недалеко города Брунтал. В выходные дни откроются два горнолыжных курорта в Крконошах – Черна-Гора и Горни-Мала-Упа. На Шумаве можно будет кататься на горных лыжах на Квилде, а в горах Бескиды – в Ски-Била.

 
 
 
 
 
 
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