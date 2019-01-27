В стране растет рынок каршеринга

Рынок каршеринга в Чехии - на подъеме, утверждают операторы. Поминутная аренда транспорта в настоящее время возможна в Праге, Брно, а также в восьми других крупных городах страны. В Чехии услуги каршеринга предлагают 3 компании: Car4Way, Autonapůl, Ajo48.

По утверждениям специалистов, одной машины хватает, в среднем, на 10 пользователей, причем предлагаемые автомобили не бывают старше трех лет. Как пражская, так и брненская мэрия поддержали проект, предоставив пользователям возможность парковать машины по льготным ценам в местах, отведенных лишь для автомобилей местных жителей.

Согласно статистическим данным, в прошлом году машины каршеринговых компаний эксплуатировались 30 процентов времени.