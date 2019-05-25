В стране растет количество гибридных автомобилей

В Чехии растет количество гибридных автомобилей, которые наряду с двигателем внутреннего сгорания оснащены также электромотором. За первые четыре месяца текущего года было продано в два раза больше «гибридов», чем за аналогичный период прошлого года, всего две тысячи единиц.

Несмотря на позитивный тренд, общий процент эксплуатируемых в стране экологических авто значительно ниже количества классических автомобилей, расходующих бензиновое и дизельное топливо.

На чешском рынке предлагаются на продажу гибридные автомобили 16 марок.