В стране растет количество гибридных автомобилей

Эва Туречкова
25-05-2019
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В Чехии растет количество гибридных автомобилей, которые наряду с двигателем внутреннего сгорания оснащены также электромотором. За первые четыре месяца текущего года было продано в два раза больше «гибридов», чем за аналогичный период прошлого года, всего две тысячи единиц.

Несмотря на позитивный тренд, общий процент эксплуатируемых в стране экологических авто значительно ниже количества классических автомобилей, расходующих бензиновое и дизельное топливо.

На чешском рынке предлагаются на продажу гибридные автомобили 16 марок.

 
 
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