В стране появились три десятка новых международных брендов

Эва Туречкова
22-06-2019
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Чехия остается для зарубежных владельцев сетей магазинов розничной торговли самой привлекательной страной Центральной Европы, заявили представители компании Cushman & Wakefield.

Согласно статистическим данным, в течение прошлого года на чешском рынке появились три десятка новых международных брендов, страну покидают единицы. По мнению агентства CBRE, этот факт свидетельствует о стабильной ситуации на чешском рынке. Вторую позицию занимает Польша.

 
 
 
 
 
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