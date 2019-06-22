В стране появились три десятка новых международных брендов

Чехия остается для зарубежных владельцев сетей магазинов розничной торговли самой привлекательной страной Центральной Европы, заявили представители компании Cushman & Wakefield.
Согласно статистическим данным, в течение прошлого года на чешском рынке появились три десятка новых международных брендов, страну покидают единицы. По мнению агентства CBRE, этот факт свидетельствует о стабильной ситуации на чешском рынке. Вторую позицию занимает Польша.
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