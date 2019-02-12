В стране начнут работать 15 новых «Центров душевного здоровья»

Эва Туречкова
12-02-2019
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В Чехии в текущем году откроются 15 «Центров душевного здоровья», лечение в которых будет проходить в амбулаторном режиме. Такой подход позволит пациентам вести нормальный образ жизни, сообщил Петр Винклер из Национального института душевного здоровья.

В прошлом году было открыто первых пять Центров. Лечатся в них, в основном, пациенты, страдающие от расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами, а также больные с диагнозом шизофрения.

 
 
 
 
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