В стране начнут работать 15 новых «Центров душевного здоровья»

В Чехии в текущем году откроются 15 «Центров душевного здоровья», лечение в которых будет проходить в амбулаторном режиме. Такой подход позволит пациентам вести нормальный образ жизни, сообщил Петр Винклер из Национального института душевного здоровья.

В прошлом году было открыто первых пять Центров. Лечатся в них, в основном, пациенты, страдающие от расстройств, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами, а также больные с диагнозом шизофрения.