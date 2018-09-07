В стартовом поединке Лиги наций сборная Чехии проиграла Украине

Сборная Чехии на домашнем поле в первом розыгрыше Лиги наций, который прошел 6 сентября в Угерске Градиште, проиграла Украине со счетом 1:2.
На гол Патрика Шика украинская команда ответила точными попаданиями Евгения Коноплянки и Александра Зинченко, возглавив турнирную таблицу группы В1. Следующим соперником чехов будет сборная России. Команды 10 сентября проведут товарищеский матч в Ростове-на-Дону.
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