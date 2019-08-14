В Старом королевском дворце Пражского Града проходит реставрация

Как сообщил агентству ЧТК пресс-секретарь администрации Пражского Града, в Старом королевском дворце, находящемся на территории исторического комплекса, ведутся реставрационные работы. Специалисты работают над восстановлением Владиславского зала, Наезднической лестницы и прилегающих помещений. Для туристов дворец по-прежнему открыт.

В ходе реставрации специалисты обновляют штукатурку, настенные росписи, каменный декор, металлические элементы дверных запоров и деревянные полы. Окончание работ запланировано на октябрь 2020 г. Первый этап завершится уже в текущем году, к государственному празднику – Дню образования Чехословакии, который отмечается 28 октября. Стоимость реставрации составляет 43 млн крон (около 1,7 млн евро).

Старый королевский дворец ведет отсчет своей истории с XII в.. Дворец неоднократно перестраивался в различных архитектурных стилях и подвергался разрушениям во время войн и пожаров. В нач. XVI в. там в позднеготическом стиле был создан Владиславский зал, ставший тронным залом чешских королей.