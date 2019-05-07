В средних школах Чехии проходит репетиция выборов в Европарламент

Катерина Айзпурвит
07-05-2019
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С 7 по 9 мая учащиеся средних школ Чехии могут попробовать себя в качестве избирателей. Проект «Один мир», который осуществляет в чешских школах организация «Человек в беде», проводит проводит репетицию выборов в Европейский парламент для учащихся, еще не обладающих правом голоса. По словам организаторов результаты школьного голосования будут известны уже вечером 9 мая.

Акция призвана мотивировать школьников стать в будущем активными избирателями. До конца апреля в мероприятии примет участие 255 школ. Попробовать себя в качестве избирателей могут учащиеся старше 15 лет. Правом голоса граждане Чехии обладают начиная с 18-летнего возраста.

 
 
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