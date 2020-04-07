В список долларовых миллиардеров журнала Forbes вошло восемь чехов

Во вторник, 7 апреля, был опубликован список самых богатых людей планеты по версии американского журнала Forbes, куда вошло восемь чехов. Список чешских долларовых миллиардеров возглавляет Петр Кельнер, владелец инвестиционной группы PPF, чье состояние оценивается по оценкам, 14,9 млрд долларов (372,7 млрд крон). За ним следуют магнат в области недвижимости Радован Витек, владелец Энергетического и промышленного холдинга Даниэл Кршетински, что состояние за 2019 год увеличилось, так что они отодвинули со второго на четвертое место премьер-министра страны Андрея Бабиша, чье состояние также уменьшилось с 3,5 до 3,2 миллиарда долларов (80 миллиардов крон) по сравнению с прошлым годом.

Богатейшим бизнесменом мира, как и в прошлом году, был назван Джефф Безос, владелец компании Amazon.