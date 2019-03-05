В список долларовых миллиардеров журнала Forbes попало 8 чехов

Forbes – американский финансово-экономический журнал, одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире. Каждый год журнал издает список долларовых миллиардеров, и в этом году в него вошло 8 чехов, что стало рекордом за все время существования данного рейтинга.

Самым богатым чехом, попавшим в список журнала, вновь стал предприниматель и основатель инвестиционной группы PPF Петр Келлнер, чьи активы оцениваются в 15,5 миллиарда долларов. Второе место разделили премьер-министр Андрей Бабиш и предприниматель Радован Витек (активы обоих оцениваются в 3,5 миллиарда долларов). На четвертом месте – владелец ассоциации KKCG Карел Комарек (3,1 миллиарда долларов) и мажоритарный владелец Энергетического и промышленного холдинга (Energetický a průmyslový holding) Даниэл Кржетински (2,9 миллиарда). Завершающие три места занимают предприниматели Павел Тыкач, Марек Доспива и Павел Баудиш.