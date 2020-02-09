В состоянии готовности в связи с очень сильным ветром находятся пожарные, транспортники и энергетики

По мнению метеорологов, на территории Чехии с воскресенья ожидается сильный ветер, порывы которого в горных районах могут достичь до 125 км/ч. В Южной и Центральной Моравии ветер будет менее сильным.

Гидрометцентр предупреждает, что из-за сильного ветра вероятны падение деревьев, проблемы в обеспечении безопасности дорожно-транспортного движения и нарушение режима энергоснабжения. В связи с прогнозом синоптиков в состоянии готовности находятся противопожарные службы, транспортники и энергетики, информирует Министерство промышленности и торговли. Повышенный уровень опасности из-за сильного ветра объявлен до вторника, 11 февраля.

Mинистр промышленности Kaрел Гавличек сообщил информагенству ČTK, что вследствие данного предупреждения возникла координационная группа, в которую входят руководство Управления железных дорог, Управления по эксплуатации шоссейных дорог и скоростных автомагистралей, Управления гражданской авиации, а также энергокомпаний ČEZ и ČEPS, которая будет информировать о текущей ситуации.