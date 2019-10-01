В Сословном театре Праги состоится премьера оперы Родиона Щедрина «Лолита»

3 октября на сцене Сословного театра Праги (Stavovské divadlo) состоится премьера оперы «Лолита». Национальный театр подготовил постановку оперы Родиона Щедрина, созданной русским композитором в 1992 году по одноименному роману Владимира Набокова.

Автором постановки выступила режиссер Слава Даубнерова. Партию Лолиты исполняет выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Пелагея Куренная, сопрано. Во втором составе выступает чешская вокалистка Мария Райхелова. Роль Гумберта исполняет выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных Петр Соколов, баритон. В партии матери Лолиты заняты словацкая вокалистка Вероника Гайнова и российская оперная певица Дарья Росицкая, меццо-сопрано.