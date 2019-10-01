Архив передач

В Сословном театре Праги состоится премьера оперы Родиона Щедрина «Лолита»

Катерина Айзпурвит
01-10-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

3 октября на сцене Сословного театра Праги (Stavovské divadlo) состоится премьера оперы «Лолита». Национальный театр подготовил постановку оперы Родиона Щедрина, созданной русским композитором в 1992 году по одноименному роману Владимира Набокова.

Автором постановки выступила режиссер Слава Даубнерова. Партию Лолиты исполняет выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Пелагея Куренная, сопрано. Во втором составе выступает чешская вокалистка Мария Райхелова. Роль Гумберта исполняет выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных Петр Соколов, баритон. В партии матери Лолиты заняты словацкая вокалистка Вероника Гайнова и российская оперная певица Дарья Росицкая, меццо-сопрано.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 