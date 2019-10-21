Архив передач

В социальных учреждениях Чехии не хватает мест для пациентов с деменцией

Антон Каймаков
21-10-2019
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Количество чешских граждан, страдающих деменцией, неуклонно растет. Через 20 лет, по мнению специалистов, их количество в стране увеличится в два раза. Уже в настоящее время от деменции разной степени тяжести страдает более 160 тысяч пациентов. Мест в социальных учреждениях, где заботятся о гражданах с деменцией, не хватает. Не редкость, когда нуждающимся приходится стоять в очереди по несколько лет.

Ассоциация социальной опеки рекомендует в самые короткие сроки расширить количество коек, предназначенных для граждан с деменцией. По мнению специалистов Ассоциации, в домах со специальным режимом опеки их должно быть 38 тысяч, а в домах для престарелых 90 тысяч. Ныне в упомянутых учреждениях насчитывается лишь половина от необходимого количества коек.

 
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