В соборе св. Вита в Праге отслужили заупокойную мессу по жертвам нацистской «гейдрихиады»

Священнослужители, представители армии, военные ветераны, члены общества «Сокол» и других организаций собрались 19 октября в соборе св. Вита в чешской столице на заупокойную мессу памяти жертв «гейдрихиады». Массовые репрессии на оккупированной территории страны прошли после успешного покушения в мае 1942 г. на рейхспротектора Богемии и Моравии Гейдриха.

Жертвами гестапо оказались все, причастные к помощи осуществившим покушение парашютистам - чехам и словакам, заброшенным из Великобритании на территорию протектората.

Как и в предыдущие годы, службу провел кардинал Доминик Дука, который напомнил о мужестве казненных и необходимости сберегать память о них. Архиепископ Пражский подчеркнул, что покушение на Гейдриха являлось не террористическим актом, а доказательством любви к родине и народу.

В ходе службы присутствующие почтили память жителей сожженных деревень Лидице и Лежаки, также были прочитаны имена 294 чехословаков, казненных в концлагере Маутхаузен, и прозвучал реквием в честь парашютистов, погибших в перестрелке с силами гестапо в пражском православном соборе.