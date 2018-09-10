В соборе св. Вита отслужили молебен за чешский и польский народы, почтив память Р. Сивеца, совершившего самосожжение в 1968 г.

Катерина Айзпурвит
10-09-2018
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В воскресенье, 9 сентября, епископ Вацлав Малы провел в пражском соборе св. Вита мессу за чешский и польский народы, почтив также память польского бухгалтера Рышарда Сивеца, совершившего в 1968 г. в Варшаве самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии.

Сивец спустя 4 дня скончался от полученных ожогов, а польским спецслужбам долгое время замалчивать его поступок. Широко говорить об этой акции протеста стали только после смены режима. В 2001 г. президент Вацлав Гавел посмертно наградил Рышарда Сивеца орденом им. Т. Г. Масарика первой степени. Его именем названа одна из улиц Праги, где также открыт памятный обелиск.

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