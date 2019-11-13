В смерти шахтеров, погибших в 2014-2015 гг. в Чехии, горнодобывающая компания OKD не виновна

Комиссии по расследованию причин трагической гибели шахтеров в Карвинской области в 2014 и 2015 гг. пришли к заключению, что за них не несет ответственность ни крупнейшая чешская горнодобывающая компания OKD, ни ее сотрудники. Об этом Чешскому информагентству ČTK сообщил пресс-секретарь OKD Иво Челеховский.
Причиной смерти трех шахтеров 14 ноября 2014 года стало сотрясение природного массива, которое произошло в глубине шахты. Еще трое горняков погибли в августе 2015 года от взрыва метана, констатировали эксперты.
Расследование причин несчастья, в результате которого в декабре 2018 года в Чехии погибли 13 шахтеров, еще продолжается.
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